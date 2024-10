Brighton

Chirurgie

Operation in England: Brustkorb mit Taschenmesser geöffnet

Von dpa

Es musste schnell gehen, angeblich war in der Hektik kein Skalpell zu finden. Da griff ein Chirurg in England zu einem anderen Gerät. Es ist nicht der erste Vorfall an der Klinik, der Fragen aufwirft.