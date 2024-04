Neun Jugendliche bei Busunfall verletzt

Riesenschreck für eine Schülergruppe aus Hessen: Ihr Reisebus stürzt am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 im Sauerland um. Neun Jugendliche werden leicht verletzt. Andere sind unter Schock.

Ein Reisebus mit Schülern ist am Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 im Sauerland umgestürzt. .

Ein Reisebus mit Schülern ist am Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 im Sauerland umgestürzt. . Foto: Berthold Stamm/dpa

Anzeige

Dortmund (dpa). Ein Doppeldeckerbus mit Gymnasiasten aus Marburg ist auf dem Weg nach England im Sauerland schwer verunglückt. Nach Angaben der Polizei wurden dabei neun Jugendliche leicht verletzt. Die Lehrer, die die Klassenfahrt begleiteten, und der Busfahrer seien unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Viele waren aber geschockt.

Der Bus mit insgesamt 74 Menschen an Bord war am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn 45 bei dem Ort Wenden plötzlich umgestürzt, wie es hieß. Er blieb auf der Seitenspur und einem Grünstreifen liegen. Die Unfallursache war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Ein Unfallaufnahmeteam führe Ermittlungen vor Ort durch.

Rettungskräfte versorgten die verletzten und verstörten Jugendlichen vor Ort. Wenig später traf ein weiterer Bus ein, um die Schüler und ihre Begleitung von der Unfallstelle fort und zurück nach Hause zu bringen. Die Klassenfahrt wurde abgebrochen.

Der Bus sollte am Sonntag aufgerichtet und abgeschleppt werden, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Die A45 wurde vor der Unfallstelle gesperrt, der Verkehr abgeleitet. Die Sperrung sollte mehrere Stunden andauern.