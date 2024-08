Menschen protestieren im Stadtzentrum von Sunderland nach den Messerattacken vom Montag in Southport, bei denen drei kleine Kinder getötet wurden. Drei Mädchen werden in England erstochen, Rechtsradikale nutzen die Tat für ihre Zwecke aus. In mehreren Städten gibt es Ausschreitungen und Festnahmen. (zu dpa: «Neue Randale in England nach Bluttat») Foto: Scott Heppell/DPA