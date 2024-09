Klagenfurt

Prozess

Nachbar starb an Corona: Österreicherin verurteilt

Von dpa

In der Pandemie starben weltweit Millionen an Menschen an den Folgen des Coronavirus. Kann eine Einzelperson für die Ansteckung eines anderen Menschen belangt werden?