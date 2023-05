Nach Schießerei zwischen Clan und Rockern: Erste Festnahmen

Duisburg (dpa). Etwa ein Jahr nach einer Schießerei zwischen Hells Angels-Rockern und Angehörigen eines türkisch-libanesischen Clans in Duisburg haben Spezialeinheiten der Polizei zwei Männer festgenommen. Die beiden 38-Jährigen seien dringend tatverdächtigt, «am 4. Mai 2022 auf dem Hamborner Altmarkt mit Pistolen bewaffnet an einem Schusswechsel beteiligt gewesen zu sein», teilte die Polizei am Montag in Duisburg mit. Ihnen wird demnach versuchter Totschlag vorgeworfen. Sie wurden in ihren Wohnungen gefasst. Der eine kommt aus der Rockerszene, der andere aus dem Clan. An der damaligen Eskalation waren mehr als 100 Menschen beteiligt, vier Männer wurden verletzt.

