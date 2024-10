Umgestürzte Palmen liegen nach dem Durchzug des Hurrikans «Milton» in Bradenton Beach auf Anna Maria Island entlang der Straße. (zu dpa: «Nach «Milton»: Schäden und Verunsicherung in Florida»)

Umgestürzte Palmen liegen nach dem Durchzug des Hurrikans «Milton» in Bradenton Beach auf Anna Maria Island entlang der Straße. (zu dpa: «Nach «Milton»: Schäden und Verunsicherung in Florida») Foto: Rebecca Blackwell/DPA

Tampa (dpa). Einen Tag nach dem Durchzug von Hurrikan «Milton» kehren die Einwohner des US-Bundesstaats Florida die Scherben zusammen. Nach gleich zwei schweren Stürmen innerhalb von zwei Wochen ist das Ausmaß der Zerstörung und des Frustes in der Bevölkerung enorm. Zusätzlich erschwert wird die Katastrophenhilfe in den betroffenen Gebieten durch kursierende Falschnachrichten.

In der Nacht zum Freitag waren immer noch mehr als 2,5 Millionen Menschen von Stromausfällen betroffen, wie aus Daten der US-Website PowerOutage hervorging. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit «Milton» stieg derweil nach Zählungen mehrerer US-Medien auf mehr als ein Dutzend, der Sender CBS berichtete unter Berufung auf verschiedene Behörden sogar über mindestens 16 Tote. Knapp 1.000 Menschen seien bislang im Sturmgebiet gerettet worden, zitierte der Sender CNN Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Zerstörung nach zwei schweren Stürmen

Ein Auto fährt rückwärts, nachdem es auf einer überfluteten Straße in Siesta Key nach Durchzug des Hurrikans «Milton» auf zu tiefes Wasser gestoßen ist. (zu dpa: «Nach «Milton»: Schäden und Verunsicherung in Florida») Foto: Rebecca Blackwell/DPA

«Milton» war am späten Mittwochabend (Ortszeit) etwa 100 Kilometer südlich von Tampa als Hurrikan der Stufe 3 mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 193 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen. In der Nacht schwächte sich der Sturm ab und zog auf das Meer.

Ein Pick-up fährt an einer Schranke auf einer überfluteten Straße in Siesta Key vorbei, nachdem Hurrikan «Milton» über das Gebiet gezogen ist. (zu dpa: «Nach «Milton»: Schäden und Verunsicherung in Florida») Foto: Rebecca Blackwell/DPA

Es war bereits der zweite schwere Sturm innerhalb von nur zwei Wochen: Wenige Tage zuvor war «Helene» über den Südosten der USA gezogen und hatte in mehreren Bundesstaaten verheerende Verwüstung hinterlassen. Berichten zufolge verloren weit über 200 Menschen infolge von «Helene» ihr Leben.

Stars spenden Millionen

Mehrere Prominente sagten den von den Hurrikans Betroffenen ihre Hilfe zu. Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (47) und seine Frau Blake Lively (37) spendeten eine Million Dollar (rund 914.000 Euro) an die Organisation Feeding America, die Bedürftige in den USA mit Essen versorgt. Einen Tag zuvor hatte Feeding America auf Instagram eine Spende von Weltstar Taylor Swift (34) in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) mitgeteilt. Das Geld von Swift, Reynolds und Lively solle unter anderem in die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser fließen, hieß es.

Gouverneur DeSantis zeigte sich nach dem Hurrikan optimistisch: «Wir sind ein widerstandsfähiger Staat», schrieb er auf der Plattform X. Er habe keinen Zweifel daran, dass alle von den Hurrikans betroffenen Gebieten wieder auf die Beine kommen würden. Bewohner der Insel Siesta Key, wo «Milton» zuerst auf Land getroffen war, äußerten gegenüber dem Sender CNN aber auch ihren Frust. «Man muss eine Festung besitzen», um die Stürme zu überstehen, wurde eine Frau zitiert. Ein Ehepaar kündigte an, nach Los Angeles an die Westküste zu ziehen.

Falschnachrichten erschweren die Hilfe

Befeuert wird die Verunsicherung in der Bevölkerung nach Angaben von Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas auch durch «absichtlich verbreitete Falschinformationen», die reale Auswirkungen auf Überlebende hätten. So kursiere etwa die Behauptung, «dass Bundesbedienstete, die den Menschen helfen sollen, ihnen ihr Land wegnehmen werden», sagte er. «Wir haben gesehen, dass die Menschen zurückhaltend sind und zögern, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, (...) weil sie Angst haben.»

Die zunehmende Häufigkeit und Stärke von schweren Stürmen und anderen Naturkatastrophen lösten bei den Menschen starke emotionale Reaktionen aus, die Klimawandelleugner und andere Akteure ausnutzten, sagte Jenny King vom Institute for Strategic Dialogue (ISD) der «New York Times». «Es hilft ihnen, ein gewisses Maß an Kontrolle und ein Gefühl der Ordnung in einer Zeit wiederzuerlangen, in der sich alles ziemlich düster und hoffnungslos anfühlt.»

Stürmische Zeit auch im Wahlkampf

Auch US-Präsident Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris warnen seit Tagen vor Falschmeldungen. Sie warfen auch dem Republikaner Donald Trump vor, gezielt Gerüchte zu verbreiten. Die Unwetter fallen mitten in die heiße Phase des Wahlkampfes. In weniger als einem Monat, am 5. November, finden in den USA Präsidentschaftswahlen statt. Die Demokratin Kamala Harris will den Wiedereinzug des Republikaners Donald Trump in das Weiße Haus verhindern. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.