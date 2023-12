Nach Messerattacke in Schule – Polizei wertet Handy aus

Eine 16-Jährige soll am Donnerstag eine Mitschülerin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Was sind die Hintergründe der Tat?

Polizeiautos und ein Krankenwagen stehen nahe der Schule in Cuxhaven. Foto: Kai Moorschlatt/Nord-West-Media TV /dpa

Cuxhaven (dpa). Nach dem Messerangriff auf eine 15-Jährige in einer Schule in Cuxhaven ermittelt die Polizei gegen die 16 Jahre alte mutmaßliche Täterin wegen gefährlicher Körperverletzung. Um die Hintergründe der Tat aufzuklären, werten die Ermittler unter anderem einen umfangreichen Chat auf dem Mobiltelefon des Opfers aus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Freitag sagte.

Mit dem Einverständnis der Eltern sei das Handy sichergestellt worden. Die bei dem Angriff schwer verletzte Schülerin habe das Krankenhaus inzwischen verlassen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die 16-Jährige soll ihre Mitschülerin am Donnerstagmorgen vor den Augen anderer im Klassenraum einer Grund- und Hauptschule angegriffen haben. Nach den Erkenntnissen der Polizei hielten eine Lehrerin und Mitschüler die Jugendliche von weiteren Tathandlungen ab. Die 16-Jährige kam vorübergehend in Polizeigewahrsam, die Schwerverletzte ins Krankenhaus. Ein Kriseninterventionsteam des Landkreises Cuxhaven betreute die Schülerinnen und Schüler, der Unterricht wurde durch die Schulleitung vorzeitig beendet.

Das Motiv für den Messerangriff war zunächst unklar. Die Polizei tue alles, um die Tat aufzuklären, hieß es. Die Beamten hatten in einer ersten Mitteilung geschrieben, dass es zwischen den beiden Jugendlichen eine Auseinandersetzung gegeben hatte.

Mitteilung der Polizei nach der Tat am 21.12.23