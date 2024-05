Port Moresby

Katastrophen

Nach Erdrutsch in Papua-Neuguinea läuft Hilfe schleppend an

Von dpa

i dpatopbilder - HANDOUT - Ein großer Erdrutsch hat das Dorf Kaokalam unter sich begraben. Foto: Ninga Role/NINGA ROLE/AAP Image/dpa

Ein Bergteil rutscht in der Nacht ab und begräbt ganze Orte unter sich, verschüttet Hunderte Menschen. In eine der am schwer zugänglichsten Regionen der Erde dringt Hilfe von außen nur langsam vor.