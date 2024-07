Mutmaßliches Tötungsdelikt in Bayern – Fahndung nach Täter

Polizei ist in der Nacht in Herrsching am Ammersee im Einsatz. In einem Einfamilienhaus im Herrschinger Ortsteil Mühlfeld hatten Polizisten nach einem Notruf am Freitagabend die Leiche eines 74-Jährigen gefunden. Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt fahndet die Polizei weiter auf Hochtouren nach dem flüchtigen Täter. (zu dpa: «Mutmaßliches Gewaltdelikt in Bayern - Fahndung nach Täter») Foto: Vifogra/DPA