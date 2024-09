Eine Demonstrantin zeigt ein Plakat mit einem Foto von Narin Guran. Der leblose Körper der achtjährigen Narin Guran, die seit 19 Tagen in Diyarbakir vermisst wurde, ist in einem Fluss gefunden worden. Demonstranten versammelten sich in Kadiköy, Istanbul, hielten Fotos von Narin Guran in den Händen und skandierten Slogans. (zu dpa: «Mutmaßlicher Mord an Achtjähriger wühlt die Türkei auf»)

Foto: Onur Dogman/DPA