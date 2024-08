"Nicht öffentliche Sitzung" steht auf einem Schild an der Eingangstür zu einem Sitzungssaal im Landgericht. Zehn Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen im fränkischen Lohr am Main hat am Freitag die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Würzburg das Plädoyer gesprochen. Angeklagt ist ein 15-Jähriger. Der angeklagte Deutsche soll sein Opfer am 8. September 2023 auf einem Schulgelände mit einem Kopfschuss heimtückisch von hinten getötet haben. Die Öffentlichkeit ist in der Verhandlung vor der Großen Jugendkammer ausgeschlossen. (zu dpa: «Mord an Mitschüler: 15-Jähriger in Unterfranken verurteilt») Foto: Daniel Karmann/DPA