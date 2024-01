Mindestens acht Tote bei starker Erdbebenserie in Japan

dpatopbilder – Einige starke Erdbeben haben Teile Japans erschüttert. Foto: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa – ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

Tokio (dpa). Die Zahl der Todesopfer infolge einer Serie starker Erdbeben an der Westküste Japans ist weiter gestiegen. In der schwer betroffenen Präfektur Ishikawa seien mindestens acht Menschen ums Leben gekommen, berichtete der Fernsehsender NHK am Dienstag. In der Stadt Wajima brannten am Vortag in einem Viertel Dutzende Häuser nieder, andere stürzten ein. Stellenweise loderten am Dienstag noch niedrige Flammen, Feuerwehrleute waren weiter im Einsatz. Rauch hing über der Gegend. Mehrere Menschen wurden Medien zufolge verletzt.

Die Bewohner entlang der gesamten Westküste waren auch am Dienstagvormittag weiter zu Vorsicht wegen der andauernden Gefahr durch Tsunami-Flutwellen aufgefordert. Ein besonders heftiges Erdbeben hatte am Vortag mit einer Stärke von 7,6 die Region erschüttert. Das Beben löste Flutwellen von mehr als einem Meter Höhe aus. Erdrutsche brachen durch die Erschütterungen ab, Straßen rissen auf, Bäume fielen um. Mehrere Boote lagen kieloben in Hafenbecken.

Eine Warnung vor einem fünf Meter hohen Tsunami wurde am Vortag wieder aufgehoben. Am Dienstagmorgen dauerte die Serie an Beben an. Auch im Raum der Millionen-Hauptstadt Tokio gerieten am Vortag Gebäude ins Schwanken. Hochgeschwindigkeitszüge wurden vorübergehend gestoppt. Die meteorologische Behörde warnte für die Woche vor weiteren starken Beben, vor allem in den nächsten zwei, drei Tagen.