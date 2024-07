Ein Verletzter wird mit einem Krankenwagen zu dem Sikandrarao-Krankenhaus, etwa 350 Kilometer südwestlich von Lucknow, gebracht. Nach einer Massenpanik auf einer religiösen Veranstaltung in Nordindien gibt es mehrere Tote. Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Aggarwal im indischen Fernsehen. Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als Hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hieß es in den örtlichen Medien. Viele andere seien verletzt. Die Zahl der Toten könne weiter steigen, berichtete der Sender India Today. (zu dpa: «Mindestens 107 Menschen sterben bei Massenpanik in Indien») Foto: Manoj Aligadi/DPA