Ein Boot der italienischen Küstenwache macht sich am vierten Tag der Such- und Bergungsaktion auf den Weg zur «Bayesian», nachdem die Luxusjacht am Montag in einem Sturm gesunken war, während sie etwa eine halbe Meile vor der Küste von Porticello (Sizilien) festgemacht hatte. Die Leichen von fünf der Vermissten wurden am Mittwoch gefunden, vier davon wurden geborgen. Der Verbleib der sechsten vermissten Person ist nach wie vor unbekannt. (zu dpa: «Milliardär Lynch tot aus Jacht geborgen»)

Foto: Jonathan Brady/DPA