Sacramento/Jasper

Zerstörerische Feuer

Milderes Wetter begünstigt Löscharbeiten in Kalifornien

Von dpa

i Feuerwehrleute bekämpfen das Park Fire entlang des Highway 32 bei Forest Ranch. (zu dpa: «Milderes Wetter begünstigt Löscharbeiten in Kalifornien») Foto: Nic Coury/DPA

In Kalifornien wütet zur Zeit einer der größten Brände in der Geschichte des US-Bundesstaates. Mehr als 4.000 Helfer kämpfen gegen das Feuer – mit ersten Erfolgen. Auch in Kanada brennt es.