Polizisten blockieren den Zugang zur Avenue des Champs-Elysees während der zweiten Runde der Parlamentswahlen. In Frankreich hat am Sonntag die Stichwahl begonnen. Bei einer Messerattacke nahe der Champs-Élysées im Zentrum von Paris ist ein Polizist am Abend verletzt worden. (zu dpa: «Messerattacke auf Polizisten nahe Pariser Champs-Élysées») Foto: Aurelien Morissard/DPA