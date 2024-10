Rettungsdienste sind im Einsatz, nachdem der Fluss aufgrund heftiger Regenfälle über die Ufer getreten ist. In weiten Teilen Spaniens sorgten die Niederschlägen für Chaos und Angst. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse und sogar ein Schnellzug entgleiste, wie der TV-Sender RTVE berichtete. (zu dpa: «Mehrere Tote bei Unwettern in Spanien»)

Foto: Víctor Fernández/DPA