Mehr als 30 Tote bei Wirbelsturm in Südasien

Neu-Delhi (dpa). Beim Durchzug des tropischen Wirbelsturms «Remal» sind in den südasiatischen Ländern Bangladesch und Indien mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Elf von ihnen seien bei einem Erdrutsch in einem Steinbruch im Nordosten von Indien gestorben, berichtete unter anderem der «Indian Express» unter Berufung auf Behördenangaben am Dienstag. Weitere Todesopfer wurden nicht ausgeschlossen. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Bevor der Zyklon in der Nacht zum Montag in Indien und Bangladesch an Land kam, wurden Hunderttausende Menschen in Küstengebieten zur Sicherheit in Notunterkünfte gebracht. Der Sturm brachte starken Niederschlag, der Straßen in Flüsse verwandelte, Bäume sowie Strommasten fielen um, und viele einfache Häuser wurden beschädigt, wie Fernsehbilder zeigten.

Ein Mann bewegt sich nur mühsam mit seiner Rikscha durch die überfluteten Straßen der Stadt Chittagong. Foto: Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wire/dpa

Inzwischen sei der Sturm abgeschwächt, teilten die Wetterdienste der beiden Länder mit. In den betroffenen Gebieten blieben Schulen, Banken und Behördenbüros aber auch am Dienstag teils geschlossen.

Fußgängerinnen gehen in Bangladesh durch den Regen. Foto: Md Rafayat Haque Khan/ZUMA Press Wire/dpa

In Indien und Bangladesch gibt es regelmäßig Stürme, die Überschwemmungen, Zerstörung und Stromausfälle bringen. Experten zufolge nimmt die Wahrscheinlichkeit starker Stürme wegen des Klimawandels weltweit zu.

dpatopbilder – Menschen bewegen sich mühsam durch das Hochwasser in der Stadt Chittagon. Foto: Mohammed Shajahan/ZUMA Press Wire/dpa