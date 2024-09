Hurrikan «Helene» schwächte sich zwar schnell zu einem Tropensturm ab. Doch im Südosten der USA richtete er dennoch schwere Zerstörung an – und forderte Dutzende Menschenleben.

Ein Fahrzeug steht nach der Sturmflut des Hurrikans Helene in Madeira Beach, Florida, vor seiner Garage. (zu dpa: «Mehr als 110 Tote nach «Helene» - Biden: Historischer Sturm») Foto: Luis Santana/DPA

Washington (dpa). US-Präsident Joe Biden will nach dem tödlichen Sturm «Helene» so bald wie möglich in die von dem Unwetter verwüstete Region reisen. Es handle sich nicht nur um einen «katastrophalen», sondern um einen «historischen» Sturm im Südosten der USA, sagte Biden im Weißen Haus.

Dem US-Sender CNN zufolge sind mindestens 115 Menschen in sechs Bundesstaaten ums Leben gekommen. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Todesopfer noch steigen wird. Millionen Betroffene litten zu Wochenbeginn noch unter den schweren Folgen des bisher stärksten Sturms in dieser Region.

US-Präsident Joe Biden spricht im Roosevelt Room des Weißen Hauses über die Maßnahmen der Bundesbehörden zur Bewältigung der Auswirkungen des Hurrikans Helene. (zu dpa: «Mehr als 110 Tote nach «Helene» – Biden: Historischer Sturm») Foto: Susan Walsh/DPA

«Helene» war am Donnerstagabend (Ortszeit) als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 225 Kilometern pro Stunde an der Golfküste im Nordwesten des Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Später schwächte sich «Helene» zu einem Tropensturm ab und zog weiter Richtung Norden über die Appalachen bevor er sich ganz auflöste. Dabei brachte er Starkregen – ganze Ortschaften wurden überschwemmt, Straßen weggespült, zahlreiche Menschen waren in ihren Häusern eingeschlossen.