Straßburg

Verkehr

Medizinchecks für Autofahrer: EU-Staaten sollen entscheiden

Von dpa

i ARCHIV - Das EU-Parlament stimmt über Vorschläge zu neuen EU-Führerscheinregeln ab. Foto: Sina Schuldt/dpa

In Deutschland unbeliebt, in anderen Ländern Pflicht: In der EU wird über verpflichtende Gesundheitschecks für Autofahrer gestritten. Nun zeichnet sich ab, ob diese in Deutschland kommen.