Mann tötet drei Familienmitglieder und stellt sich

Tirpersdorf (dpa). Die Polizei hat nach dem Gewaltverbrechen in Tirpersdorf im sächsischen Vogtland die Tatwaffe sichergestellt. Um was für eine Waffe es sich handelt, wollte eine Polizeisprecherin am Montag nicht sagen. In dem Einfamilienhaus hatte die Polizei am frühen Montagmorgen drei Leichen entdeckt. Bei den Opfern handelt es sich um einen 85 Jahre alten Mann, seine 84 Jahre alte Ehefrau und deren 59 Jahre alte Tochter.

Eine 28-Jähriger war am Tatort festgenommen worden. Bei ihm handelt es sich nach Angaben der Ermittler um den Enkel bzw. Sohn der Opfer. Er ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.