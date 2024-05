Mannheim

Großeinsatz in Mannheim

Mann sticht auf Menschen ein – politisches Motiv?

Von dpa

i Einsatzkräfte der Polizei sind bei einem Vorfall auf dem Mannheimer Marktplatz im Einsatz. Foto: Rene Priebe/dpa

In Mannheim greift ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer an. Zu den Verletzten gehört auch Michael Stürzenberger, führender Kopf der Bewegung Pax Europa. Ein Polizist schwebt in Lebensgefahr.