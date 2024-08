Madrid/Bangkok

Aufsehenerregender Mord

Mann in Thailand ermordet – Filmstar-Sohn verurteilt

Von dpa

i Ein thailändischer Polizist eskortiert den Spanier Daniel Sancho Bronchalo (l), der verdächtigt wird, einen kolumbianischen Chirurgen auf der Insel Koh Phagnan ermordet und zerstückelt zu haben, zum Gericht auf der Insel Koh Samui. (zu dpa: «Mann in Thailand ermordet - Filmstar-Sohn verurteilt») Foto: Somkeat Ruksaman/DPA

Der Mord an einem kolumbianischen Chirurgen vor einem Jahr in Thailand hatte im Heimatland des Opfers, vor allem aber in Spanien viel Aufsehen erregt. Denn der Täter ist Sohn eines spanischen Promis.