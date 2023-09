Mann in Recklinghausen erstochen – Verdächtige festgenommen

Recklinghausen (dpa) – Ein 31 Jahre alter Mann ist am Samstag in Recklinghausen erstochen worden. Die Polizei nahm drei verdächtige Männer fest, wie sie mit der Staatsanwaltschaft Bochum in der Nacht mitteilte.

Sanitäter fanden den 31-Jährigen am Samstagnachmittag mit einer Stichverletzung vor einem Gebäude im Stadtteil König-Ludwig, wie es hieß. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Ein 30 Jahre alter Mann habe sich im Laufe des Nachmittags bei einer Polizeiwache gestellt und wurde festgenommen. Am Samstagabend nahmen Spezialkräfte in der Nähe des Tatorts zudem einen 28-Jährigen und einen 54-Jährigen fest.

Zum Motiv und den Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Eine Mordkommission ermittelt in dem Fall.