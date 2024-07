Polizisten stehen an einem Tatort. Ein Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen durch einen Messerstich in den Bauch getötet worden. Zuvor habe es einen Streit zwischen zwei Personen gegeben, sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. (zu dpa: «Mann bei Streit um Parklücke erstochen - Tumulte am Tatort») Foto: Sven Kaeuler/DPA