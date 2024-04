Sydney

Australien

Mann attackiert Priester während Gottesdienst

Von dpa

i ARCHIV - Die Polizei nahm einen Mann fest, der sich offenbar kooperativ gegenüber den Beamten verhält. Foto: Peter Byrne/Press Association/dpa

Schockmoment in der Kirche in Sydney: Mitten im Gottesdienst greift ein Mann einen Priester und Gläubige an. Ein Video hält die Attacke fest.