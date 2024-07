Wigan

Glücksspiel

Lottogewinn – Britische Hebamme arbeitet trotzdem weiter

Von dpa

i Das von der National Lottery herausgegebene Foto zeigt die Hebamme Ruth Breen, die auch 10 Jahre nach dem Gewinn von einer Million Pfund im Jahr 2014 weiterhin als Hebamme im Royal Albert Edward Infirmary arbeitet. (zu dpa: «Lottogewinn - Britische Hebamme arbeitet trotzdem weiter») Foto: Anthony Devlin/DPA

Was würde man tun, wenn man eine Million gewinnt? In Großbritannien hat eine Hebamme erzählt, was sie zuerst gekauft hat – und welche Entscheidung sie für ihr Leben noch getroffen hat.