Bei einer Demonstration in Southport wurde ein Polizeiwagen angezündet, nachdem am Montag während einer Taylor Swift-Veranstaltung in einer Tanzschule mehrere Kinder bei einem "grausamen" Messerangriff ums Leben gekommen und verletzt worden waren. Ein 17-Jähriger aus Banks, Lancashire, wurde wegen des Vorfalls unter dem Verdacht des Mordes und versuchten Mordes festgenommen. (zu dpa: «London verurteilt Krawalle nach Messerattacke») Foto: Pat Hurst/DPA