Leiche nach Brand in Industriegebiet in Wales gefunden

In einem Industriegebiet in Wales kommt es zu einer Explosion. Ein Feuer bricht aus, Flammen schlagen hoch. Es gibt einen Toten.

Feuerwehrleute löschen die Flammen am Einsatzort in der Severn Road in Treforest, Südwales. Foto: Ben Birchall/PA Wire/dpa

Treforest (dpa). Einsatzkräfte haben nach einem Großbrand in einem Industriegebiet in Wales eine Leiche geborgen. Die Polizei war am Mittwochabend wegen einer Explosion und eines Feuers in der Stadt Pontypridd alarmiert worden – ein Gebäude im Stadtteil Treforest stand in Flammen und drohte einzustürzen. Eine Person wurde vermisst.

«Nach einer Durchsuchung des Geländes haben die Beamten eine Leiche gefunden», teilte die South Wales Police mit. Die Rettungskräfte hatten von einen schwerem Vorfall gesprochen, Kliniken in der Region waren zunächst in Alarmbereitschaft. Die Brandursache ist noch unklar und soll nun emittelt werden.