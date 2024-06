Leiche im Unfallauto auf A81 ist Ehefrau des Fahrers

dpatopbilder - Straßenmarkierungen zeigen in Epfendorf den Weg des Unfallautos. Die Polizei ermittelt.

Epfendorf (dpa). Die nach einem Unfall auf der A81 in einem Fahrzeug entdeckte Leiche ist die Ehefrau des Fahrers. Das erfuhr die dpa aus Ermittlerkreisen. Das Ehepaar lebte demnach getrennt voneinander. Der Mann sei 36 Jahre alt, die Frau 30 Jahre alt. Der Fahrer des Fahrzeugs sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob es sich um ein vorsätzliches Tötungsdelikt handelt. Es scheint laut Ermittlerkreisen wohl eine Beziehungstat gewesen zu sein.

Das Auto war am Dienstag bei Epfendorf im baden-württembergischen Landkreis Rottweil nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen sei dann mit hoher Geschwindigkeit gegen die Mittelschutzplanken geprallt, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizei Konstanz und der Staatsanwaltschaft Rottweil. Die Polizei fand in dem Auto außer dem schwerstverletzten Fahrer noch die Frauen-Leiche auf der Rückbank. Seine Verletzungen habe sich der Fahrer vermutlich selbst zugefügt, hieß es.