Polizei und Gerichtsmediziner stehen in der Nähe des Tatorts. Ein bewaffneter Angreifer drang in ein Altenheim in Zentralkroatien ein und eröffnete das Feuer, tötete mehrere Menschen und verletzte mehrere, wie Behörden und Medien berichteten. (zu dpa: «Kroatien: Mann tötet sechs Menschen in Altenheim») Foto: Zeljko Puhovski/DPA