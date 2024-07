Koffer mit Leichenteilen: Polizei sucht Verdächtigen

An einer bekannten Brücke in Bristol werden zwei Koffer mit menschlichen Überresten gefunden. Die Polizei nimmt vorübergehend einen Mann fest – sucht aber noch nach einem Verdächtigen.

Bristol/London (dpa) – Nachdem in der englischen Stadt Bristol zwei Koffer mit Leichenteilen gefunden wurden, sucht die Polizei weiter nach einem Verdächtigen. Zwischenzeitlich hatten die Beamten einen 36 Jahre alten Mann in Verbindung mit dem Vorfall festgenommen, diesen aber später wieder freigelassen, wie es in einer Mitteilung der Metropolitan Police vom Abend hieß.

Dabei habe es sich nicht um den Verdächtigen gehandelt, nach dem die Ermittler bereits seit Donnerstag mit einem öffentlichen Aufruf suchen. Bei dem Gesuchten handle es sich um einen 24-Jährigen, dessen Bild zuvor veröffentlicht worden war.

Bei Durchsuchungen einer Wohnung in London fand die Polizei den Angaben zufolge zudem weitere Leichenteile, die mutmaßlich mit den Funden in Bristol in Verbindung stehen.

Der Kriminalfall gibt Rätsel auf. Die Polizei war in der Nacht zum Donnerstag gegen Mitternacht zu Bristols bekannter Hängebrücke gerufen worden – Augenzeugen zufolge soll sich ein Mann mit einem Koffer komisch verhalten haben.

Polizei geht von zwei toten Männern aus

Als die Polizisten zehn Minuten später eintrafen, war der Mann weg. Er hinterließ den Koffer. In der Nähe wurde dann das zweite Gepäckstück entdeckt. In den Koffern sollen sich ersten Ermittlungen zufolge die Überreste von zwei erwachsenen Männern befinden, die Identität der Opfer steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht seitdem nach einem Mann, der offenbar von London nach Bristol und dann mit einem Taxi weiter zur Clifton Suspension Bridge gefahren sein soll. Die Brücke gilt als Wahrzeichen der Stadt. Die Polizei ermittelt auch in der britischen Hauptstadt London.