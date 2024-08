Anzeige

Berlin/Karlsruhe (dpa) – Unter vielen Kastanien liegen bereits die ersten Laubberge. Das liegt nicht etwa an trocken-heißen Tagen, sondern an einem Insekt, das den Bäumen seit Jahren zu schaffen macht. In diesem Jahr sei der Befall mit Miniermotten extrem auffällig, ist Olaf Zimmermann, Insektenkundler am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg in Karlsruhe, überzeugt.Bundesweit haben weißblütige Rosskastanien in Alleen, Parks und Gärten bereits im Sommer kaum noch Blätter, die verbliebenen sind ausgetrocknet und welk. Typisch sei eine Verfärbung und das Abfallen erster Blätter in der zweiten Augusthälfte, sagt Roland Mühlethaler vom Naturschutzbund (Nabu). Generell verschiebe sich das Naturgeschehen im Zuge der Klimaerwärmung nach vorn, starte also immer früher im Jahr.

Trockenheit verstärkt die Probleme

Der Rosskastanie setzt Mühlethaler zufolge neben der Kastanien-Miniermotte besonders Trockenheit zu. «Durch Trockenheit gestresste Bäume sind generell anfälliger für Schädlinge», erklärt der Nabu-Experte. Im Nordosten Deutschlands sei das nach mehreren aufeinanderfolgenden Jahren mit großer Trockenheit besonders ausgeprägt. «Die Bäume erholen sich nur langsam davon, viele sind auch abgestorben.»

Blätter eines Kastanienbaumes in Berlin-Schöneberg, die von der Miniermotte geschädigt sind. Noch ist der Herbst fern – und doch werfen viele Kastanien schon braune Blätter ab. Schuld ist eine kleine Larve. (zu dpa: «Kleines Insekt, großer Hunger: Miniermotte schadet Kastanien») Foto: Christoph Soeder/DPA

Obwohl die Rosskastanie ursprünglich ein mediterraner Baum sei, brauche sie genügend Feuchtigkeit. «Zu trockene Jahre in Verbindung mit starkem Schädlingsbefall können längerfristig zum Absterben führen», sagt Mühlethaler.

Keine heimische Art

Für die heimische Natur sei das Verschwinden einer solchen gebietsfremden Art kein großer Verlust. Nicht nur wegen der Miniermotte, sondern generell sei das Anpflanzen einheimischer Bäume vorzuziehen.

Rosskastanien-Miniermotten (Cameraria ohridella) sind rund fünf Millimeter lange, orange-weiß-gestreifte Kleinschmetterlinge, die ihre Eier auf Blattoberseiten des Kastanienbaums ablegen. Nach etwa drei Wochen schlüpfen Larven, die sich in den Wochen darauf durch das Blattinnere fressen, wie es beim Nabu heißt. Dadurch welken die Blätter des Baumes sehr schnell.

Durch das Absterben der Blätter werden die Bäume an der energieliefernden Photosynthese gehindert. Auf Dauer schwächt sie das und macht sie anfälliger für andere Belastungen. In milden Wintern überleben besonders viele Larven der Motte.

Hilfe leicht möglich

Helfen lässt sich der Kastanie vorm Haus mit einem einfachen Mittel: dem sorgfältigen Wegsammeln und Entsorgen der Blätter. Damit werden die Larven in den Blättern entfernt, aus denen sonst neue Motten schlüpfen würden.

Nur weißblühende Rosskastanien (Aesculus hippocastanum) werden befallen, rotblühende der Art Aesculus carnea sind nicht betroffen.

Bereits seit dem 17. Jahrhundert wurde die Rosskastanie aufgrund ihrer attraktiven Belaubung und Blüten in Parkanlagen, Gärten und Straßen in ganz Europa kultiviert, wie es beim Nabu heißt. Seit 1989 eroberte demnach die Miniermotte invasionsartig fast ganz Europa, ausgehend wahrscheinlich von einst unzugänglichen Schluchten auf dem Balkan.