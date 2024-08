Zahlreiche Menschen nehmen vor dem Rathaus an einer Schweigeminute nach der Ermordung eines Elfjährigen teil. Ein unbekannter Maskierter hatte den Jungen in der Kleinstadt bei Toledo auf einem Fußballplatz erstochen. (zu dpa: «Kindestötung in Spanien: Verdächtiger wohl psychisch krank») Foto: Juan Moreno/DPA