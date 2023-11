Kalenderblatt 2023: 17. November

Berlin (dpa). 46. Kalenderwoche, 321. Tag des Jahres

Noch 44 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Elisabeth, Florin, Gertrud, Hilda, Viktoria

HISTORISCHE DATEN

2003 – Das verschollen geglaubte Dürer-Gemälde «Johannes der Täufer» wird aus Estland nach Deutschland zurückkehren. Ein entsprechendes Protokoll wird unterzeichnet. Das Kunstwerk war vermutlich am Ende des Zweiten Weltkrieges in die damalige Sowjetunion gelangt.

2003 – Der Republikaner Arnold Schwarzenegger wird als Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien vereidigt. Vor und nach seiner Amtszeit macht sich der gebürtige Österreicher als Schauspieler einen Namen («Terminator»).

1998 – Der neue Autoriese Daimler-Chrysler nimmt nach nur sechsmonatiger Vorbereitung seine Arbeit auf. Die Aktie wird erstmals an den Weltbörsen gehandelt, darunter auch in New York und Frankfurt.

1993 – Das UN-Kriegsverbrecher-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien tritt in Den Haag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Es soll schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen bestrafen.

1970 – Die sowjetische Raumsonde «Luna 17» landet auf dem Mond und setzt das erste Mondfahrzeug der Raumfahrtgeschichte, «Lunochod 1», ab.

1963 – In Österreich wird über dem Silltal bei Innsbruck die Europa-Brücke für den Verkehr freigegeben. Das 815 Meter lange Bauwerk ist mit 192 Metern die bis dahin höchste Brücke Europas.

1915 – Die Operette «Die Csardasfürstin» von Emmerich Kálmán wird am Johann-Strauß-Theater in Wien uraufgeführt.

1846 – Der deutsche Mechaniker und Unternehmer Carl Zeiss gründet in Jena eine Werkstatt für optische Präzisionsinstrumente.

1558 – Die Tochter von Heinrich VIII. und Anna Boleyn besteigt als Elizabeth I. den englischen Thron und bleibt fast 45 Jahre lang Herrscherin Englands.

GEBURTSTAGE

1983 – Christopher Paolini (40), amerikanischer Fantasy-Autor («Eragon»)

1958 – Mary Elizabeth Mastrantonio (65), amerikanische Schauspielerin («Der Sturm»)

1943 – Axel Schultes (80), deutscher Architekt, Spreebogen, Bundeskanzleramt und Krematorium am Baumschulenweg in Berlin

1943 – Lauren Hutton (80), amerikanische Schauspielerin und Model («American Gigolo – Ein Mann für gewisse Stunden»)

1923 – Horst Michael Neutze, deutscher Schauspieler (Fernsehserie «Stahlnetz», «Stalingrad»), gest. 2006

TODESTAGE

2013 – Doris Lessing, britische Schriftstellerin («Das goldene Notizbuch», «Afrikanische Tragödie»), Nobelpreis für Literatur 2007, geb. 1919

1963 – Peco Bauwens, deutscher Sportfunktionär, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes 1949-62, geb. 1886