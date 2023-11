Kalenderblatt 2023: 16. November

Berlin (dpa). 46. Kalenderwoche, 320. Tag des Jahres

Noch 45 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Margareta, Otmar

HISTORISCHE DATEN

2022 – Als Vorbereitung auf einen neuen bemannten Mondflug startet die Nasa die Mondmission «Artemis 1». Die unbemannte Kapsel «Orion» hebt vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ab. In einigen Jahren sollen wieder US-Astronauten auf dem Mond landen.

2022 – Die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten von September 2021 erklärt der Berliner Verfassungsgerichtshof unter anderem wegen falscher oder fehlender Stimmzettel für ungültig. Im Februar 2023 wird der Urnengang wiederholt.

1973 – US-Präsident Richard Nixon unterzeichnet das Gesetz zum Bau der 1262 Kilometer langen Trans-Alaska-Pipeline. Durch sie soll Erdöl aus der Prudhoe-Bay im Norden zum eisfreien Hafen Valdez im Süden geleitet werden.

1953 – Der Deutsche Kinderschutzbund wird auf Anregung des Kinderarztes Fritz Lejeune in Hamburg ins Leben gerufen.

1933 – Die Vereinigten Staaten erkennen die Sowjetunion an. Erster US-Botschafter wird William C. Bullitt.

1928 – Adolf Hitler spricht nach Aufhebung seines Redeverbots in Preußen erstmals im Berliner Sportpalast.

1923 – Die Einführung der Rentenmark beendet die Inflation in Deutschland. Eine Billion Papiermark entspricht einer Rentenmark.

1918 – Nach der Abdankung des österreichischen Kaisers Karl I. – als Karl IV. ungarischer König – wird in Ungarn die Republik ausgerufen.

1915 – Das US-Patentamt erteilt der Root Glass Company das Patent für die Konturflasche («Humpelrock») von Coca-Cola.

GEBURTSTAGE

1958 – Anne Holt (65), norwegische Krimiautorin («In Staub und Asche», «Selig sind die Dürstenden», «Das achte Gebot»), 1996/97 drei Monate Justizministerin

1953 – Brigitte Zypries (70), deutsche Politikerin (SPD), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 2017-2018, Bundesjustizministerin 2002-2009

1948 – Chi Coltrane (75), amerikanische Sängerin und Pianistin («Thunder and Lightning», «Go Like Elijah»)

1948 – Norbert Lammert (75), deutscher Politiker (CDU) und Sozialwissenschaftler, Präsident des Deutschen Bundestages 2005-2017, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung seit 2018

1873 – William Handy, amerikanischer Jazzmusiker, Dirigent und Komponist, genannt «Vater des Blues», «St. Louis Blues», gest. 1958

TODESTAGE

2018 – William Goldman, amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller (Drehbuch «Die Unbestechlichen», Buch «Die Brautprinzessin»), geb. 1931

1548 – Caspar Cruciger, deutscher Reformator, Mitarbeiter Martin Luthers, Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg, beteiligt an der Einführung der Reformation in Leipzig und an der Revision von Luthers Bibelübersetzung, geb. 1504