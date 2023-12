Kalenderblatt 2023: 15. Dezember

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa/DPA

Berlin (dpa). 50. Kalenderwoche, 349. Tag des Jahres



Noch 16 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Christiane, Nina

HISTORISCHE DATEN

2022 – Ex-Tennis-Star Boris Becker wird aus dem Gefängnis in Großbritannien entlassen und reist nach Deutschland aus. Der 55-Jährige war Ende April von einem Gericht in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil er Teile seines Vermögens in seinem Insolvenzverfahren nicht angegeben hatte.

2021 – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigt in seiner ersten Regierungserklärung ein entschlossenes Vorgehen gegen die Corona-Pandemie an. Er bekräftigt einzelne Vorhaben der neuen Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP.

2013 – Irland lässt als erstes der europäischen Krisenländer den Euro-Rettungsschirm hinter sich. Der Schutzmechanismus, der Kredithilfen von insgesamt 67,5 Milliarden Euro umfasste, läuft am Abend aus.

2008 – Im größten Schmiergeld-Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte muss der Elektrokonzern Siemens Geldbußen von rund einer Milliarde Euro in Deutschland und den USA zahlen.

1995 – Die gemeinsame europäische Währung wird «Euro» heißen. Darauf einigen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Madrid.

1993 – Nach 25 Jahren blutigen Terrors in Nordirland unterzeichnen der britische Premierminister John Major und der irische Ministerpräsident Albert Reynolds eine gemeinsame Erklärung, die den Weg zu einem Friedensabkommen ebnet.

1983 – Das Bundesverfassungsgericht erklärt das Volkszählungsgesetz für teilweise verfassungswidrig und bescheinigt den Bürgern ein Recht auf «informationelle Selbstbestimmung». Die für 1983 geplante Volkszählung findet in veränderter Form erst 1987 statt.

1975 – Günter Guillaume, der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) und Spion der DDR, wird in Düsseldorf wegen Landesverrats zu 13 Jahren Haft verurteilt.

1973 – Der entführte amerikanische Millionenerbe Paul Getty III. wird von seinen Entführern in Süditalien freigelassen. Die Kidnapper hatten dem Jungen zuvor ein Ohr abgeschnitten.

GEBURTSTAGE

1958 – Stephan Weil (65), deutscher Politiker (SPD), niedersächsischer Ministerpräsident seit 2013

1943 – Klaus Zumwinkel (80), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG 1995-2008

1938 – Klaus Hänsch (85), deutscher Politiker (SPD), Präsident des Europäischen Parlaments 1994-1997

1928 – Friedensreich Hundertwasser, österreichischer Maler und Architekt, Markenzeichen: Zwiebeltürmchen, bunte Säulen und unregelmäßig gestaltete Hausfassaden, Vorkämpfer ökologischer Architektur, gest. 2000

1923 – Inge Keller, deutsche Schauspielerin (Deutsches Theater Berlin 1950-2001), gest. 2017

TODESTAGE

2013 – Joan Fontaine, amerikanische Schauspielerin, Oscar als beste Hauptdarstellerin in «Verdacht» (1941), geb. 1917

1998 – Friedrich Jahn, österreichisch-schweizerischer Gastronom, Gründer der Wienerwald-Kette, geb. 1923