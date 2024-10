Bilder von ermordeten Journalisten hängen am Innenministerium während eines Protests gegen die Gewalt gegen Medienschaffende. Am Samstag war der Leichnam des Journalisten Luis Martin Sanchez in der Stadt Tepic entdeckt worden. Die internationale Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen (RSF) zählt Mexiko zu den weltweit gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. (zu dpa: «Journalist nach Gespräch mit Bürgermeister in Mexiko getötet») Foto: Jair Cabrera Torres/DPA