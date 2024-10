Das undatierte Foto des UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) von Pinguinen in Port Lockroy in der Antarktis im Jahr 2023. Ein britisches Team wird fünf Monate in der Antarktis verbringen, um Pinguine zu zählen und Naturschutzarbeit zu leisten, nachdem es sich für einen der abgelegensten Jobs der Welt gemeldet hat. Das UKAHT schickt zwei «widerstandsfähige» Teams 9.000 Meilen (etwa 14.484 Kilometer) nach Süden, um eine Basis in Port Lockroy auf der Goudier-Insel und das Blaiklock Island Refuge in der Antarktis zu leiten. (zu dpa: «Ist dies der niedlichste und abgelegenste Job der Welt?») Foto: Jerome Viard/DPA