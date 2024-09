Iran: Über 50 Tote nach Gasexplosion befürchtet

Auf diesem von der iranischen Gesellschaft des Roten Halbmonds veröffentlichten Foto sind Bergleute und Polizisten am Standort einer Kohlemine etwa 540 Kilometer südöstlich der iranischen Hauptstadt Teheran zu sehen. Bei einer Gasexplosion in einem Kohlebergwerk im Nordostiran sind bislang mindestens 30 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Explosion, verursacht durch ein Gasleck, ereignete sich im Kohlebergwerk in der Stadt Tabas. (zu dpa: «Mindestens 30 Tote nach Gasexplosion im Iran») Foto: Uncredited/DPA