Sumatra-Tiger «Emas» erkundet im Frankfurter Zoo erstmals das Außengelände seines neuen Reviers. Ein seltener Sumatra-Tiger ist in Indonesien in einer Schlingenfalle verendet. Der Kadaver der Raubkatze - eines etwa drei Jahre alten Weibchens - sei im Bezirk Mandailing Natal im Norden der Insel Sumatra entdeckt worden, berichtete die Zeitung «Jakarta Globe» unter Berufung auf die örtliche Naturschutzbehörde. (zu dpa: «Indonesien: Seltener Sumatra-Tiger in Falle verendet») Foto: Arne Dedert/DPA