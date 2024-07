Mitglieder eines forensischen Teams untersuchen den Schauplatz einer Massenpanik im Dorf Fulrai im Bezirk Hathras, etwa 350 Kilometer südwestlich der indischen Landeshauptstadt Lucknow. Tausende von Menschen, die an einer religiösen Versammlung in Indien teilnahmen, drängten darauf, ein behelfsmäßiges Zelt zu verlassen. Dabei kam es am Dienstag zu einer Massenpanik, bei der nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen getötet und verletzt wurden. (zu dpa: «Indien: Zahl der Toten steigt nach Massenpanik auf über 120»)

Foto: Rajesh Kumar Singh/DPA