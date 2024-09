In der nächsten Woche kommt der Herbst

Am Samstag könnte vorerst letzte warme Tag sein. In einer Region bleiben die Temperaturen aber noch etwas länger oben.

Offenbach (dpa). Jetzt kommt er also doch, der Herbst. «Sommerliebhaber sollten den Samstag unbedingt nochmals ausnutzen», rät Meteorologe Nico Bauer vom Deutschen Wetterdienst. Die Temperaturen steigen erneut auf hochsommerliches Niveau – auf 30 bis 33 Grad. Bereits in der Nacht zu Sonntag deutet sich im Westen eine Wetterumstellung an. Dichte Wolken kommen auf, am Morgen setzt Regen ein. Tagsüber ist es im Osten nochmals sonnig und sommerlich warm bis heiß.

In der Westhälfte wird es dann schon wechselhaft mit gebietsweise Schauern und Gewittern. Vor allem im Süden können die Güsse auch kräftig ausfallen. Das Temperaturniveau bleibt mit 22 bis 28 Grad aber noch relativ hoch. Im Osten gibt es weiter gutes Badewetter.

Wochenbeginn fällt ins Wasser

Der Wochenbeginn fällt nach jetzigem Stand vor allem im Nordosten und im Südosten «ins Wasser», wie Bauer sagt. Dort tritt teils kräftiger schauerartiger Regen auf. Vereinzelt sind anfangs auch noch Gewitter mit Starkregen dabei. Die Temperaturen erreichen nur noch um 20 Grad. Lediglich im Osten ist es noch etwas wärmer. «Der Herbst schickt also schon mal erste Grüße.»