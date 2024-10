Dieses von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) via AP zur Verfügung gestellte Bild des GOES-16 GeoColor-Satelliten zeigt den Hurrikan Milton im Golf von Mexiko, vor der Küste der mexikanischen Halbinsel. (zu dpa: «Hurrikan «Milton» trifft an Floridas Westküste auf Land») Foto: Uncredited/DPA