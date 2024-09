Dieses Satellitenbild der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), aufgenommen um 6:10pm ET, zeigt Hurrikan John in der Nähe von Südmexiko. Ein starker Hurrikan bedroht die mexikanische Pazifikküste: Der Tropensturm «John» wurde nur wenige Kilometer vor der Küste im Süden des lateinamerikanischen Landes zu einem Hurrikan mit potenziell zerstörerischen Winden hochgestuft (zu dpa: «Hurrikan «John» trifft auf Mexikos Pazifikküste») Foto: National Oceanic and Atmospheric Administration via AP/DPA