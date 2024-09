Edwin Sprague geht durch die Fluten des Hurrikans Helene zu seinem Haus in der Nähe von SE Lincoln Circle N und First Ave. N in St. Petersburg. Er sagte, er habe noch nie so viel Wasser in der Nähe seines Hauses gesehen. (zu dpa: «Hurrikan «Helene» wütet an US-Ostküste - Berichte über Tote») Foto: Tampa Bay Times/DPA