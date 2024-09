In Erwartung einer Sturmflut aufgrund des Hurrikans Helene werden in St. Petersburg Vorbereitungen getroffen, um Häuser zu schützen und Hab und Gut aus dem für extreme Überschwemmungen anfälligen Stadtteil Shore Acres, der in einer obligatorischen Evakuierungszone liegt, zu entfernen. Es wird erwartet, dass der Sturm am Donnerstag als Hurrikan der Kategorie drei auf Land trifft. (zu dpa: «Hurrikan «Helene»: Überflutungen und Stromausfälle in Kuba»)

Foto: Martha Asencio-Rhine/DPA