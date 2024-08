Ein zerbrochenes Fenster und ein beschädigtes Dach sind am Double Tree by Hilton Hotel zu sehen, nachdem ein Hubschrauber in dessen Dach gestürzt ist. In der nordaustralischen Stadt Cairns ist ein Hubschrauber abgestürzt und auf das Dach eines Luxushotels gecrasht. (zu dpa: «Hubschrauber in Australien stürzt auf Hoteldach»)

Foto: Brian Cassey/DPA