Hochwasser von Polen bis Österreich: Deutschland rüstet sich

Ein mit einer Drohne aufgenommenes Foto zeigt die überflutete niederschlesische Kleinstadt im Südwesten Polens. Nach dem Bruch eines Staudamms im Schneegebirge an Polens Grenze zu Tschechien hat sich die Situation in Klodzko weiter verschärft.

Breslau/Prag/Wien/Dresden (dpa) – Die Hochwasserlage in gleich mehreren Ländern bleibt kritisch – und die Opferzahlen steigen: Beim verheerenden Regen von Polen bis Österreich sind mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. In weiten Teilen des riesigen Katastrophengebietes ist noch kilometerweit Land unter. Straßen und Felder sind überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, Dämme und Deiche teils zerstört.

Entspannung gab es nur vorübergehend, als der Regen mancherorts für einige Stunden nachließ: Die Meteorologen sagten weitere Niederschläge voraus, und auch in Deutschland müssen sich die Menschen an Oder und Elbe auf die Wasserwalze aus Zuflüssen in angrenzenden Ländern einstellen.

Stundenlang um Hilfe geschrien

Ein Mann steht in hüfthohem Wasser, das nach tagelangem, ungewöhnlich starkem Regen die Straßen und Häuser überflutet hat. Die Hochwasserlage spitzt sich auch in Polen weiter zu.

Dramatische Szenen spielten sich in Untergrafendorf in Niederösterreich an einem Bach ab, der zu einem reißenden Fluss geworden war. Eine Frau rettete sich vor den plötzlich steigenden Wassermassen in den ersten Stock ihres Hauses, aber ihr Mann schaffte es nicht. Sie habe stundenlang um Hilfe geschrien, sei aber nicht gehört worden, schilderte ein Polizeisprecher. Die Leiche ihres Mannes (70) wurde später gefunden, es war das dritte Todesopfer in Österreich. Außerdem wurde eine Leiche beim Strandbad in Klosterneuburg im Wasser entdeckt. Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Ob von einem vierten Hochwasseropfer in Österreich geredet werden kann, blieb zunächst unklar.

Menschen gehen durch eine überflutete Straße. Ganze Regionen in Tschechien leiden unter einem Jahrhunderthochwasser.

Insgesamt gab es in Rumänien, Polen, Tschechien und Österreich in den vergangenen Tagen mindestens 18 Tote zu beklagen.

Innenstadt sieht aus wie nach Bombenexplosion

Luftaufnahme eines überfluteten Viertels.

In den polnischen Hochwassergebieten sind nach Angaben eines Polizeisprechers vier Menschen ums Leben gekommen. Es handele sich um drei Männer und eine Frau aus vier verschiedenen Orten, sagte ein Polizeisprecher bei der Sitzung des Krisenstabs in Breslau (Wroclaw). Unterdessen ordneten örtliche Behörden in zwei Städten Evakuierungen an.

Autos und Trümmer im Schlamm nach den Überschwemmungen in der Stadt. Ganze Regionen in Tschechien leiden unter einem Jahrhunderthochwasser.

In der Kleinstadt Klodzko rund 100 Kilometer südlich von Breslau sieht ein Teil der Fußgängerzone aus wie nach einer Bombenexplosion. In den Läden im Erdgeschoss sind Schaufenster und Türen herausgerissen. Drinnen sind Regale umgestürzt, lose Kabel hängen herum. Zertrümmerte Rohre liegen in einer Pfütze aus trübem Wasser. Dort war die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, über die Ufer getreten.

Über die Ufer getretener Fluß Neiße südlich von Görlitz.

Am selben Fluss liegt die Kleinstadt Nysa, wo das Wasser in die Notaufnahmestation des örtlichen Kreiskrankenhauses eindrang, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Insgesamt 33 Patienten wurden mit Schlauchbooten in Sicherheit gebracht, darunter Kinder und Schwangere. Am späten Nachmittag kam es in der Stadt zu einer dramatischen Zuspitzung, obwohl die Lage zunächst unter Kontrolle schien. Die Entwicklung könne «in die schlimmste Richtung gehen», warnte der Bürgermeister vor der Gefahr eines Deichbruchs. Im polnischen Fernsehen waren lange Autoschlangen auf den Brücken der Stadt zu sehen.

Blick auf die Hochwasser führende Elbe (Aufnahme mit Drohne). Die Pegelstände steigen in Sachsen weiter an. In Ostsachsen wird spätestens zur Wochenmitte die höchste Alarmstufe erreicht.

Angesichts der schweren Verwüstungen im Südwesten Polens hat die Regierung für die Hochwassergebiete in Niederschlesien, Schlesien und Oppeln den Katastrophenzustand ausgerufen. Er gibt den Behörden mehr Befugnisse, Anordnungen zu erlassen, da die bürgerlichen Freiheiten und Rechte vorübergehend eingeschränkt werden. Regierungschef Donald Tusk hat für die Hochwasseropfer im Südwesten des Landes zudem die Bereitstellung von Hilfsgeldern in Höhe von einer Milliarde Zloty (rund 240 Millionen Euro) angekündigt.

Zwei Männer schauen auf das Hochwasser der Elbe. Die Pegelstände steigen in Sachsen weiter an. In Ostsachsen wird spätestens zur Wochenmitte die höchste Alarmstufe erreicht.

In der Kleinstadt Paczkow im Südwesten Polens hat der Bürgermeister nach dem Riss in der Staumauer eines Stausees die sofortige Evakuierung der tiefer gelegenen Ortsteile angekündigt. «Niemand kann garantieren, dass sich der Schaden nicht verschlimmert», warnte er in einem Aufruf in sozialen Medien.

Dresden: Wasserspiegel deutlich zu hoch

Sandsäcke blockieren die Straße. Weiterhin starke Niederschläge und Hochwasser in Niederösterreich.

In Sachsen richtet sich der bange Blick auf Tschechien und die Elbe. Wassermassen aus dem Nachbarland erreichen mit Zeitverzögerung Deutschland. In Dresden ist der Wasserspiegel der Elbe schon mehr als viermal so hoch wie der dortige Normalstand von 1,42 Metern, im Tagesverlauf wurde mit einem Überschreiten der Sechs-Meter-Marke gerechnet. Bei der Jahrhundertflut 2002 waren es 9,40 Meter.

Jahrhunderthochwasser in Tschechien

Zwei Männer stehen in einem überfluteten Gebiet in Pottenbrunn in St. Pölten. Weiterhin starke Niederschläge und Hochwasser in Niederösterreich.

In Tschechien wurden inzwischen zwei weitere Tote bestätigt. Damit liegt die Zahl der bestätigten Todesfälle nun bei drei. Regierungschef Petr Fiala sprach schon von einem Jahrhunderthochwasser an vielen Flüssen im Osten des Landes.

Eine Garage in Pottenbunn im Gebiet St. Pölten ist von Hochwasser umgeben. Weiterhin starke Niederschläge und Hochwasser in Niederösterreich.

In der drittgrößten Stadt Ostrava, wo Oder und andere Flüsse zusammenfließen, ist die Lage kritisch: «In mehreren Stadtteilen ist es offensichtlich zu Deichbrüchen gekommen», sagte Umweltminister Petr Hladik nach einer Krisensitzung. Die Bewohner wurden teilweise mit Schlauchbooten und Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Katastrophenhelfer versuchten, die Bruchstellen in den Deichen mit Steinen aufzufüllen. Die Bergbau- und Industriestadt knapp 280 Kilometer östlich von Prag hat rund 285.000 Einwohner. Ein Kraftwerk musste abgeschaltet werden. Strom- und Mobilfunknetze und die Trinkwasserversorgung fielen vielerorts aus.

Trümmer liegen vor Einfamilienhäusern im Schlamm nach den Überschwemmungen in der Stadt. Ganze Regionen in Tschechien leiden unter einem Jahrhunderthochwasser.

In Litovel an der March (Morava) waren nach Einschätzung der Behörden rund 80 Prozent des Stadtgebiets überflutet. Die Bürgermeisterin der ebenfalls stark betroffenen Stadt Jesenik, Zdenka Blistanova, sagte im Fernsehen: «Es war eine Apokalypse, überall ist Schlamm, alles ist zerstört.» Seit Ende vergangener Woche sind in den östlichen Sudeten bis zu 500 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. In Bergen im Norden des Landes sind es 300 bis 400 Liter, in anderen Gebieten Tschechiens bis zu 200 Liter pro Quadratmeter gewesen. Das ist nach Behördenangaben mehr als sonst in mehreren Monaten fällt.

Sieben Tote in Rumänien

Zillenfahrer der Feuerwehr im vom Hochwasser getroffenen Rust im Tullnerfeld. In Niederösterreich kommt es weiterhin zu starken Niederschlägen und Überschwemmungen. In unserem Nachbarland Österreich hat es in letzter Zeit extrem viel geregnet.

In Rumänien war vor allem der Osten des Landes betroffen. Im Karatenland waren über das Wochenende sechs Menschen ums Leben gekommen. Am Montag sei das siebte Opfer im ostrumänischen Dorf Grivita nahe der Stadt Galati gefunden worden, berichtete die rumänische Nachrichtenagentur Mediafax unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Rund 6.000 Bauernhäuser wurden vom Hochwasser erfasst, viele liegen in abgelegenen Dörfern. Menschen kletterten auf Hausdächer, um nicht von den Fluten mitgerissen zu werden. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In Österreich bleibt es dramatisch

Im österreichischen Katastrophengebiet Niederösterreich regnet es nach einer nächtlichen Pause wieder heftig. «Es ist nicht vorbei, es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch», sagte die Ministerpräsidentin Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner.

«Es besteht höchste Dammbruchgefahr», hieß es von den Behörden. Mehr als 200 Straßen in Niederösterreich waren gesperrt, 1.800 Gebäude geräumt worden. Es gab auch Stromausfälle. In Niederösterreich waren in den vergangenen Tagen regional bis zu 370 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – ein Mehrfaches der üblichen Monatsmenge.

In Wien gibt es noch große Probleme im öffentlichen Verkehr. Am Wienfluss, der sonst als Rinnsal, seit Sonntag aber als reißender Fluss mitten durch die Stadt geht, gab es leichte Entspannung.