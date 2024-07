Flammen schlagen bei Nacht in einem Waldstück in die Höhe (Aufnahme mit Drohne). In Bulgarien kam es bei extremer Hitze auch in diesem Sommer zu Wald- und Flächenbränden. Bei Löscharbeiten wurde neben der Feuerwehr auch die Armee eingesetzt. (zu dpa: «Hitzebrände toben in Bulgarien») Foto: Thomas Schulz/DPA